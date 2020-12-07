Онищенко рассказал, когда коронавирус уйдет из России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Четкое соблюдение ограничительных мер может привести к спаду заболеваемости коронавирусом в Москве после Нового года. Такое мнение в разговоре с высказал бывший главный санитарный врач Москвы Геннадий Онищенко.

В России продолжает расти количество заболевших коронавирусом. Тем не менее ввод дополнительных ограничительных мер в стране пока не планируется. «Вечерняя Москва» выяснила, какие нововведения помогли бы сократить число ежедневно выявляемых случаев.

— Сегодня определенное беспокойство вызывают массовые перелеты в другие страны, которых будет особенно много в новогодние и предновогодние дни. Мы все помним, к каким печальным последствиям это привело летом. Тем не менее деловые поездки внутри страны я бы не останавливал, но при учете соблюдения определенных требований: человек должен либо пройти вакцинацию, либо предоставить справку о том, что он уже переболел коронавирусом, хоть это, безусловно, и не самый лучший способ приобрести иммунитет. Вместе с тем даже с антителами такие люди должны продолжать соблюдение масочно-перчаточного режима, — подчеркнул медик.

Онищенко также напомнил о личной ответственности каждого на примере нашумевшего инцидента с концертом рэпера Басты, где не соблюдались меры социальной дистанции:

— Всю прошлую неделю мы проклинали этого человека, может, это и правильно. С одной стороны. А с другой — разве кто-то кого-то тащил на этот концерт под дулом пистолета? Нет, люди сами и за свои деньги пошли на это мероприятие заражаться, а потом за свои же деньги заразили родных. А мы все помним, чем нередко заканчивается эта болезнь для старшего поколения. Так и кто же тут виноват? Я считаю, что ответственность здесь лежит не столько на музыканте, сколько на каждом из нас. Можно сколько угодно штрафовать организаторов, закрывать концертные залы, но спрашивать лучше с тех, ради кого и вводятся все эти ограничения.

Особенно важными, по мнению специалиста, станут ограничения в столице в предпраздничный период, когда в городе традиционно проводятся массовые новогодние мероприятия:

— Я сегодня находился на Охотном Ряду и с тревогой наблюдал за выставлением праздничных рамочек, киосков. В прошлые годы мы перекрывали Тверскую улицу, расставляли горки, другие объекты. Тогда это было здорово и правильно, но в этот раз проведение подобных праздничных мероприятий опасно. Надеюсь, власти решат ограничить такие массовые скопления людей. Кроме того, необходимо дать нашим согражданам четкую инструкцию того, как стоит провести эти 10 праздничных дней: не сидеть перед телевизором, обжираясь и допивая остатки спиртного, а гулять на свежем воздухе в своем районе. Еще лучше отправиться на дачу, где можно проводить больше времени на улице, не изнывая от гиподинамии и надоевшего телевизора.

Из праздничных мероприятий, как считает медик, стоит оставить только новогодние салюты. А вот массовых гуляний молодежи по Красной площади, как это было в последние 10–20 лет, допустить нельзя. В такой толпе они легко заразятся, а затем быстро разнесут вирус.

— А кремлевские елки для детей, многие из которых приезжают из регионов, я бы оставил, но с условием соблюдения жестких мер, в том числе и по соблюдению обязательного карантина, — подчеркнул Онищенко. — Впрочем, полагаю, здесь будут действовать по принципу «как бы чего не вышло», и детей на елки все равно не пустят, хотя, на мой взгляд, их вполне можно было бы собрать.

Онищенко предположил, что если москвичи будут строго соблюдать все предписанные меры, то вполне возможен спад заболеваемости после Нового года. В любой год эти 10 дней город оказывается практически пустым — никто не торопится на работу, не толкается в метро и душных офисах. Социальные контакты снижаются естественным образом. При учете соблюдения еще и масочно-перчаточного режима это может положительно сказаться на заболеваемости.

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