Слабость и бессонница: переболевших коронавирусом ждет новое испытание

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Ряд последствий коронавируса, такие как парестезия и постоянная слабость, может остаться с человеком на всю жизнь. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал повышение артериального давления одним из самых распространенных последствий коронавируса. К сожалению, это не единственный неприятный симптом, который может ждать переболевших.

— Самое распространенное, на что жалуются пациенты, — выраженная слабость. Такая, что сил нет ни на что вообще, очень тяжело входить в привычный ритм. Второе по распространенности — парестезия, постоянное ощущение покалывания, кручения в конечностях. Повышенное давление тоже не редкость, но чаще оно беспокоит пациентов в период дебюта болезни. Далее идут ощущение озноба, остающееся даже после выздоровления, ощущение нехватки воздуха и невосстанавливающиеся обоняние и вкус, — рассказал медик.

Повышенное давление, по словам Кондрахина, появляется в результате отека самого сосуда и части, покрывающей его стенку, — она становится более утолщенной, соответственно, просвет сужается и давление растет:

— На самом деле история с сосудами очень многокомпонентная: иммунная система заводится от наличия вируса — это приводит к моментальному ответу всего организма, в том числе и сосудов. В легких образуются тромбы, которые также являются фактором нарушения эластичности сосудов. Они становятся более ригидными. Плюс нарушение магниево-калициевого обмена заставляет серьезно страдать мышцы и ведет к развитию гипертонической болезни. Печень и почки также страдают. Почка питается при хорошем кровотоке, из-за мелких тромбов кровь начинает поступать хуже — почка «думает», что в организме упало давление, выбрасывает специальный гормоны, что в очередной раз спазмирует сосуды.

Вероятность развития последствий коронавируса зависит прежде всего от возраста пациента, тяжести перенесенного заболевания и общего состояния до болезни:

— Если у человека изначально были такие факторы риска, как сахарный диабет, ожирение, гипертония, то, разумеется, риск развития тяжелых последствий, таких как, например, проблемы с сосудами, будет выше. Вместе с тем симптомы, связанные с воздействием коронавируса на мозг, развиваются независимо от возраста и общего состояния пациента. То же нарушение восприятия запахов и вкусов возникает по причине токсического воздействия вируса на нервное волокно, его демиелинизации, ведущей к нарушению передачи нервного импульса.

На всю жизнь может остаться и выраженная слабость. Причем, как ни странно, по словам Кондрахина, наиболее предрасположены к этому молодые люди, многие их которых страдают синдромом хронической усталости, характеризующимся как раз слабостью, бессонницей. Организм оказывается и так изношен, а коронавирус еще сильнее бьет по болевой точке, из-за чего состояние обостряется.

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