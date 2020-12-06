Уголовная ответственность за коронавирус: чем обернется продажа и покупка фальшивых справок на COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Спрос на сдачу анализов на коронавирус в столице растет — справки нужны для возвращения в офисы, для оформления в клинику, без отрицательного результата невозможно выехать в некоторые страны. К сожалению, ответственно к контролю за здоровьем относятся не все, поэтому во время пандемии на торговых площадках появилась целая ниша с предложениями об оформлении поддельных справок об отсутствии COVID-19. «Вечерняя Москва» выяснила, что может грозить за продажу и покупку фальшивых справок на ковид.

Разумеется, прямым текстом о продаже липовых документов никто не пишет. По поисковому запросу «справка ковид» выпадают предложения с яркими картинками улыбающихся людей и подписями вроде «Помогаем в получении справок детям, школьникам и их родителям!»

— Добрый день, а вы справочки на коронавирус делаете? — спрашиваем по одному из номеров.

— Да, конечно. Вам же о здоровье? Стоит 2000 рублей, плюс доставка курьером по Москве — 300 рублей. Будет готова сегодня вечером, от вас нужны имя, фамилия, дата рождения, номер полиса.

— А качественные они у вас? Никто не придерется?

— Девушка, мы уже давно работаем, еще никто не жаловался. Вам для каких целей?

— Ребенку в детский садик.

— Да, у нас часто берут, заказывайте спокойно.

Вот так, за тридцать секунд разговора, мы уже практически обзавелись фальшивкой. Чаще всего их делают независимые медицинские организации, но есть и более «официальные» варианты.

— У нас справочки по 1200 рублей, сегодня все уже будет готово, — отвечает девушка по другому номеру.

— А насколько они качественные? Мне нужно к Госуслугам подкрепить.

— Ну вообще, мы делаем от поликлиники, так что все нормально. Я для себя покупала ровно такую же справку, носила на работу и ничего страшного не произошло, никто не придирался. Правда, на Госуслугах проверка более тщательная, там все должно быть под номерами, так что здесь не угадаешь, берете на удачу.

— А из ваших клиентов никто справки не загружал? Не рассказывали?

— Ой, нет. У нас обычно на работу берут или для детей, в школу там, в садик. В этом плане никаких проблем не было, все прокатывало.

— Вы только о здоровье справки делаете? О болезни нельзя?

— Нельзя, конечно, да это и не нужно никому особо — больше проблем будет.

Продажа поддельных медицинских справок давно уже поставлена на поток, но в условиях пандемии ситуация кажется в разы более опасной. Какие санкции могут грозить за продажу и покупку фальшивых подтверждений здоровья, рассказал член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, юрист Алексей Старченко.

— Санэпидназдор может наложить санкции на медицинскую организацию за нарушение санитарного законодательства вплоть до закрытия, — заявил эксперт. — Причем, это касается не только частных учреждений, но и городских поликлиник. Разумеется, санкции могут быть применены и непосредственно к лицу, занимающемуся подобной торговлей. Но тут уже надо разбираться, к чему привела фальсификация выданного им документа. Полагаю, если после этого человек, которому выписывалась справка, умер в результате болезни или заразил кого-то еще, речь может идти даже о привлечении к уголовной ответственности.

Юрист, эксперт по трудовому кодексу Ирина Борисова напомнила, что, согласно действующему региональному законодательству, работодатель обязан самостоятельно организовывать и оплачивать исследования на коронавирус.

— Если человеку ставят ультиматум: либо документ о здоровье и выход в офис, либо удаленка и снижение оклада или увольнение, в результате чего он идет и покупает эту справку, никакие санкции к нему применяться не могут, — отмечает она.

Кроме того, по словам Старченко, доказать, что человек умышленно купил фальшивую справку, довольно непросто.

— Каждый скажет, что был уверен в законности своего пути: нашел сайт медицинской организации, предлагающей получить справку о здоровье, был уверен, что никакого мошенничества здесь нет. И правда, откуда ему знать, что для тестирования нужна кровь или мазок? Вдруг для этого достаточно только осмотра врача или консультации по телефону? Так что здесь должно быть серьезное исследование вины человека, — говорит юрист.

На самом деле, получить справку об отсутствии коронавируса куда проще через сдачу анализа в обычной городской поликлинике, где и ПЦР, и исследование на антитела проводятся совершенно бесплатно. Ждать результатов, кстати, придется не намного дольше, чем липовую справку.

Ранее Владимир Путин призвал сократить сроки проведения тестирования, поскольку, чем быстрее человек узнает о возможном заражении, тем меньше шанс того, что он заразит друзей, коллег. Ездить за справкой тоже не нужно, даже без оплаты курьера можно обойтись — все результаты появятся в вашем личном кабинете на портале Госуслуг через 60 минут после их получения специалистами.

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