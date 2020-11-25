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Результаты тестов на коронавирус россияне смогут узнать на портале госуслуг
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Результаты тестов на коронавирус россияне смогут узнать на портале госуслуг

Виктория Родимкина

Здоровье

Минцифры России и Роспотребнадзор запустили новый сервис, благодаря которому результаты тестов на коронавирус будут загружаться в личный кабинет пользователя на портале. Об этом сообщила пресс-служба министерства в среду, 25 ноября.

— Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на госуслугах уведомления о готовности результатов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что результаты тестов на COVID-19 будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус». В министерстве также сообщили, что информацию будут загружать на портал в течение часа с момента получения результатов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что москвичей, которые не предоставили результаты тестов на коронавирус после приезда в Россию из-за рубежа, оштрафовали на 4,2 миллиона рублей.

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