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В Кремле оценили эффективность ограничительных мер в регионах России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Кремле оценили эффективность ограничительных мер в регионах России

Ростислав Зубков

Здоровье

Меры по борьбе с коронавирусом дают результаты, но с разной степенью эффективности. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 25 ноября.

Он напомнил, что власти ввели ограничения, не связанные с локдауном. Принятые решения работают, но результаты разнятся.

— Эти меры в определенных регионах дают свои результаты, и динамика распространения пандемии там сокращается. В других регионах динамика разнонаправленная, скажем так, где-то падает интенсивность, где-то продолжает расти, — приводит РИА Новости комментарий представителя Кремля.

Он также отметил, что меры позволяют не допустить «коллапса здравоохранения», хоть и сказываются на тревожности граждан. Тем не менее это «новая реальность», с которой пока приходится иметь дело, заключил Песков.

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