Песков связал тревожные настроения россиян с пандемией коронавируса
Тревожные настроения российских граждан усугубляются пандемией коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, 25 ноября, беседуя с журналистами.
— (Россияне испытывают — прим. «ВМ») тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идет пандемия, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Он отметил, что борьба с инфекцией не дает особого повода для радости.
Ранее российский лидер Владимир Путин сравнил экономический кризис 2020 года с Великой депрессией.
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