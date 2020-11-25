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Песков связал тревожные настроения россиян с пандемией коронавируса
Фото: youtube.com/TASS

Песков связал тревожные настроения россиян с пандемией коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

Тревожные настроения российских граждан усугубляются пандемией коронавируса. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, 25 ноября, беседуя с журналистами.

— (Россияне испытывают — прим. «ВМ») тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идет пандемия, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он отметил, что борьба с инфекцией не дает особого повода для радости.

Ранее российский лидер Владимир Путин сравнил экономический кризис 2020 года с Великой депрессией.

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