Названы фильмы, способные поднять настроение во время зимней депрессии

Кадр из мультфильма «Дорога на Эльдорадо» / 2000, DreamWorks SKG

Пользователи портала Reddit перечислили самые любимые кинофильмы, помогающие справиться с депрессией и плохим настроением.

Диснеевский мультфильм «Дорога на Эльдорадо», предложенный пользователем с никнеймом JimJimOnionSkin, стал самым популярным выбором юзеров. Большинство людей подчеркнули, насколько хороши музыкальные композиции, написанные британским исполнителем Элтоном Джоном специально для этой картины. Второе место заняла американская комедия «Братья Блюз» 1980 года. Юзер sharrrper подметил, что данная картина с легкостью помогает справиться с депрессией и поднимает настроение.

Также Reddit-сообщество оценило научно-фантастическую комедию с молодой Сигурни Уивер в главной роли «В поисках Галактики» и комедию 1995 года «Увалень Томми». К поднимающим настроение фильмам также были отнесены американский мюзикл «Зачарованная» 2007 года с актрисой Эми Адамс в главной роли, первая часть «Пиратов Карибского моря», диснеевский мультфильм про крысиного шеф-повара «Рататуй», комедия 2010 года «Убойные каникулы» и фильм 2001 года с Хитом Леджером в главной роли под названием «История рыцаря».

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