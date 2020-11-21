«Танцуют все!»: назван топ-10 самых узнаваемых киноцитат у россиян

Фото: «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Россияне назвали самые любимые цитаты из советских фильмов. Опрос в социальных сетях провел киноканал «Мосфильм. Золотая коллекция». Пользователям предлагался список из нескольких десятков популярных фраз, которые звучали в известных картинах, они должны были определить, из каких лент они взяты. В исследовании приняли участие 1089 человек.

Выяснилось, что самым цитируемым фильмом на протяжении многих лет остается «Иван Васильевич меняет профессию» — четыре строчки в рейтинге из десяти, а самым цитируемым режиссером стал Леонид Гайдай. Реплики из его лент заняли семь позиций.

На первом месте оказалась фраза жены Бунши в исполнении актрисы Натальи Крачковской из «Ивана Васильевича»: «И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат… и меня вылечат». Вторую сточку заняла цитата из того же фильма от самого Ивана Васильевича Бунши, которого сыграл Юрий Яковлев: «Царь, очень приятно! Здравствуйте, царь…». Еще две фразы этого же героя заняли четвертную и седьмую позиции: «Я требую продолжения банкета!» и «Танцуют все!»

Третье место досталось знаменитой фразе: «Не виноватая я, он сам пришел!», это реплика, которую произносит героиня Светланы Светличной в фильме «Бриллиантовая рука». Другая цитата из этой комедии оказалась на десятом месте: «Семен Семеныч…».

Пятую по узнаваемости фразу говорит группенфюрер Мюллер из ленты «17 мгновений весны»: «Штирлиц, а вас я попрошу остаться». На шестой позиции оказалась знаменитая угроза Доцента из картины «Джентльмены удачи»: «Пасть порву, моргалы выколю…»

На восьмом месте фраза товарища Саахова из комедии «Кавказская пленница»: «Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!» Девятое место заняла реплика Ипполита из «Иронии судьбы»: «Какая гадость эта ваша заливная рыба!», передает канал Вести.

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