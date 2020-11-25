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Скрывших результаты теста на COVID-19 москвичей оштрафовали на 4 миллиона рублей
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Скрывших результаты теста на COVID-19 москвичей оштрафовали на 4 миллиона рублей

Вероника Кузьминова

Город

Москвичей, которые не предоставили результаты тестов на коронавирус после приезда в Россию из-за рубежа, оштрафовали на 4,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора в среду, 25 ноября.

— Управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, не выполняющим установленные требования, направлено 2919 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 2047 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), — сообщается на сайте управления.

В районные суды направлены административные материалы в отношении 1525 человек. Результаты рассмотрения известны по 335 делам. В общей сумме по ним присуждены штрафы на 4 миллиона 250 тысяч рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении.

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