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Удаленка и самоизоляция для пожилых: какие ограничения продлили в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Удаленка и самоизоляция для пожилых: какие ограничения продлили в Москве

Наталия Белова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении ограничительных мер, срок которых истекал 29 ноября. «Вечерняя Москва» собрала все самое важное.

Глава города подчеркнул, что, несмотря на то, что динамика темпов роста госпитализаций и выявленных пациентов с коронавирусом снижается, ситуация с распространением болезни по-прежнему остается довольно сложной.

— За неделю — с 16 по 22 ноября 2020 года — количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на два процента, число госпитализаций — на три процента, — заявил мэр.

До 15 января 2021 года решено продлить три ограничения. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями по-прежнему рекомендуют оставаться дома. Покупку продуктов, походы по госучреждениям лучше доверить родственникам.

Работодатели должны оставить на удаленной работе не менее 30 процентов своих сотрудников.

Детские учреждения, такие как развлекательные комнаты в ТЦ, остаются закрытыми. Юные горожане хоть и редко болеют коронавирусом, но легко становятся бессимптомными переносчиками болезни.

— В этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник — в малом домашнем кругу, — резюмировал Собянин.

Соблюдение этих и введенных ранее мер позволит избежать новых ограничений и не допустить возвращения к самому неприятному — весеннему сценарию. Пока же свою работу продолжают все промышленные предприятия, магазины, кафе, другие заведения сферы услуг. Собянин попросил москвичей быть острожными и внимательными к своему здоровью, не подвергая себя лишней опасности.

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