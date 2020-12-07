Попова рассказала, что около 50 процентов населения России привились от гриппа

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Около 50 процентов россиян, 72,5 миллиона человек, сделали прививки от гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 7 декабря.

Она отметила, что работа по противодействию распространения респираторных инфекций в России продолжается. Так, за последнюю неделю число субъектов с превышением недельных порогов по заболеваемости ОРВИ снизилось с 47 до 42, сообщается на официальном сайте российского правительства.

— На сегодняшний день привито уже 50 процентов совокупного населения Российской Федерации, — заявила глава Роспотребнадзора во время выступления на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что около 2 тысяч москвичей привились от коронавируса за выходные.

Читайте также: Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в российских больницах