Попова рассказала, что около 50 процентов населения России привились от гриппа
Около 50 процентов россиян, 72,5 миллиона человек, сделали прививки от гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 7 декабря.
Она отметила, что работа по противодействию распространения респираторных инфекций в России продолжается. Так, за последнюю неделю число субъектов с превышением недельных порогов по заболеваемости ОРВИ снизилось с 47 до 42, сообщается на официальном сайте российского правительства.
— На сегодняшний день привито уже 50 процентов совокупного населения Российской Федерации, — заявила глава Роспотребнадзора во время выступления на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что около 2 тысяч москвичей привились от коронавируса за выходные.
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