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Попова рассказала, что около 50 процентов населения России привились от гриппа
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Попова рассказала, что около 50 процентов населения России привились от гриппа

Виктория Родимкина

Здоровье

Около 50 процентов россиян, 72,5 миллиона человек, сделали прививки от гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 7 декабря.

Она отметила, что работа по противодействию распространения респираторных инфекций в России продолжается. Так, за последнюю неделю число субъектов с превышением недельных порогов по заболеваемости ОРВИ снизилось с 47 до 42, сообщается на официальном сайте российского правительства.

— На сегодняшний день привито уже 50 процентов совокупного населения Российской Федерации, — заявила глава Роспотребнадзора во время выступления на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что около 2 тысяч москвичей привились от коронавируса за выходные.

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вакцинацияпрививки от гриппаАнна Попова
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