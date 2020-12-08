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Мурашко назвал сроки поставки «Спутника V» во все российские регионы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мурашко назвал сроки поставки «Спутника V» во все российские регионы

Евгения Звощик

Общество

Примерно половина российских регионов уже получили партии вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 8 декабря.

По его словам, следующими вакцинацию смогут начать, в частности, Московская и Новосибирская области, а также Республика Коми.

— После десятого числа (декабря — прим. «ВМ») поставка вакцины начнется уже во все регионы, — уточнил Мурашко.

Он отметил, что в стране развернуто 33 тысячи реанимационных коек для пациентов с коронавирусом. Глава Минздрава добавил, что около 2,8 тысячи пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ, передает ТАСС.

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Читайте также: Депздрав Москвы: Вакцинация от COVID-19 не повредит исследованию «Спутника V»

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