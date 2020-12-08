Мурашко назвал сроки поставки «Спутника V» во все российские регионы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Примерно половина российских регионов уже получили партии вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 8 декабря.

По его словам, следующими вакцинацию смогут начать, в частности, Московская и Новосибирская области, а также Республика Коми.

— После десятого числа (декабря — прим. «ВМ») поставка вакцины начнется уже во все регионы, — уточнил Мурашко.

Он отметил, что в стране развернуто 33 тысячи реанимационных коек для пациентов с коронавирусом. Глава Минздрава добавил, что около 2,8 тысячи пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ, передает ТАСС.

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