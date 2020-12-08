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Депздрав Москвы: Вакцинация от COVID-19 не повредит исследованию «Спутника V»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Депздрав Москвы: Вакцинация от COVID-19 не повредит исследованию «Спутника V»

Кирилл Николаев

Здоровье

Информация СМИ о том, что вакцинация от коронавирусной инфекции может повредить клиническому исследованию вакцины «Спутник V», не соответствует действительности. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что в настоящее время участники исследования не могут вакцинироваться в рамках гражданского оборота. По каждому добровольцу ведется персонифицированный учет. Система не позволит ему сделать прививку.

В департаменте добавили, что доброволец не сможет пройти вакцинацию в рамках гражданского оборота, даже если во время исследования ему ввели только один компонент вакцины, а от дальнейшего участия в нем человек отказался. По установленным правилам ни доброволец, ни медработник не знают, что исследуемый получил при вакцинации — плацебо или лекарство.

— Без этого понимания получение реальной вакцины может быть небезопасно, — добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что порядка двух тысяч горожан привились от коронавируса в Москве в минувшие выходные

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