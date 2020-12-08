Глава центра Гамалеи объяснил причину увеличения количества новых случаев COVID-19

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Количество новых случаев коронавирусной инфекции увеличивается, поскольку вирус становится природно-очаговым. Об этом сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург во вторник, 8 декабря.

По его словам, в первую волну COVID-19 был завозной инфекцией, в частности, для России.

— А то, что началось после летнего общения, отпусков, — это уже не завозная инфекция, очаги этой инфекции стали локальными, местными. И непонятно, где ставить заслон этой инфекции, — отметил Гинцбург в комментарии РИА Новости.

Он пояснил, что сейчас наблюдается третий этап — инфекция превращается в природно-очаговую. Глава центра Гамалеи добавил, что остановить рост новых случаев можно только путем вакцинации 70-75 процентов населения страны.

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