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Гинцбург допустил решение задачи по защите населения от COVID к ноябрю 2021 года
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Гинцбург допустил решение задачи по защите населения от COVID к ноябрю 2021 года

Евгения Звощик

Общество

На сегодняшний день существуют все предпосылки для того, чтобы к ноябрю 2021 года решить задачу с защитой населения России от коронавируса. Такое мнение выразил глава разработавшего вакцину от COVID-19 под названием «Спутник V» центра Гамалеи Александр Гинцбург во вторник, 8 декабря.

— Основная задача — сделать данную инфекцию вакциноуправляемой, то есть порядка 70 процентов населения Российской Федерации должно быть провакцинировано вакциной «Спутник V», — пояснил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что после этого можно будет «научно обоснованно говорить, думать и считать, что действительно данный процесс находится под контролем».

Ранее сообщалось, что доля жителей столицы среди всех заразившихся коронавирусной инфекцией в России уменьшилась до 25 процентов.

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