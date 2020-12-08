Гинцбург допустил решение задачи по защите населения от COVID к ноябрю 2021 года

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На сегодняшний день существуют все предпосылки для того, чтобы к ноябрю 2021 года решить задачу с защитой населения России от коронавируса. Такое мнение выразил глава разработавшего вакцину от COVID-19 под названием «Спутник V» центра Гамалеи Александр Гинцбург во вторник, 8 декабря.

— Основная задача — сделать данную инфекцию вакциноуправляемой, то есть порядка 70 процентов населения Российской Федерации должно быть провакцинировано вакциной «Спутник V», — пояснил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что после этого можно будет «научно обоснованно говорить, думать и считать, что действительно данный процесс находится под контролем».

Ранее сообщалось, что доля жителей столицы среди всех заразившихся коронавирусной инфекцией в России уменьшилась до 25 процентов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мэр Москвы выделил дополнительные средства на закупку лекарств от COVID-19