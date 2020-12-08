Мэр Москвы выделил дополнительные средства на закупку лекарств от COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении дополнительных средств на закупку лекарств от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе мэра города.

Отмечается, что на данные нужды из бюджета столицы дополнительно выделяется 1,6 миллиарда рублей. Препараты будут предназначены для коронавирусных стационаров, а также для бесплатной выдачи пациентам, которые проходят лечение на дому, сообщает РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин заявил, что койки для пациентов с коронавирусом в России имеются в достаточном количестве.

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