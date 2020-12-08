Доля москвичей среди пациентов с COVID-19 в РФ сократилась до 25 процентов

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Доля жителей столицы среди всех заразившихся коронавирусной инфекцией в России уменьшилась до 25 процентов. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил главный врач скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов.

По его словам, в начале пандемии COVID-19 доля пациентов составляла около 80 процентов от общего числа заболевших в РФ. На данный момент это число сократилось.

— Ситуация склонилась в сторону других регионов Российской Федерации. Москва в структуре всех заболевших составляет примерно 25 процентов, — цитирует Плавунова РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин рассказал о достаточном количестве коек в столице для пациентов с COVID-19.

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