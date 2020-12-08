Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Доля москвичей среди пациентов с COVID-19 в РФ сократилась до 25 процентов
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Доля москвичей среди пациентов с COVID-19 в РФ сократилась до 25 процентов

Юлия Ямпольская

Город

Доля жителей столицы среди всех заразившихся коронавирусной инфекцией в России уменьшилась до 25 процентов. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил главный врач скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов.

По его словам, в начале пандемии COVID-19 доля пациентов составляла около 80 процентов от общего числа заболевших в РФ. На данный момент это число сократилось.

— Ситуация склонилась в сторону других регионов Российской Федерации. Москва в структуре всех заболевших составляет примерно 25 процентов, — цитирует Плавунова РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин рассказал о достаточном количестве коек в столице для пациентов с COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Около двух тысяч москвичей привились от COVID-19 в минувшие выходные

МоскваРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Love life, детка

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Аптекари против врачей

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Все мнения
О проекте