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Турция отказалась покупать российскую вакцину от коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Турция отказалась покупать российскую вакцину от коронавируса

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Турция отказалась покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в Министерстве здравоохранения Турция.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, российская вакцина от коронавируса является аденовирусной. Проблема возникла из-за соответствия GLP (Надлежащей лабораторной практике — Прим.«ВМ»).

— По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину, — цитирует министра газета Habertürk.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин допустил «взрывной спрос» на российские вакцины от коронавируса.

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