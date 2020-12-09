Турция отказалась покупать российскую вакцину от коронавируса
Турция отказалась покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в Министерстве здравоохранения Турция.
По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, российская вакцина от коронавируса является аденовирусной. Проблема возникла из-за соответствия GLP (Надлежащей лабораторной практике — Прим.«ВМ»).
— По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину, — цитирует министра газета Habertürk.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин допустил «взрывной спрос» на российские вакцины от коронавируса.
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