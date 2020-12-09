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Мишустин допустил «взрывной спрос» на российские вакцины от COVID-19
На российские вакцины от коронавируса за рубежом может быть «взрывной спрос». Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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