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Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Кирилл Николаев

Город

Ситуация с коронавирусной инфекцией в столице является стабильной, но сложной. Об этом в четверг, 10 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, число госпитализаций за прошлую неделю не изменилось по сравнению с предыдущей.

— Поэтому можно сказать, что, в принципе, ситуация более или менее стабильная. Но стабильная на высоком, сложном, тяжелом уровне, при котором вся медицинская система Москвы работает в напряжении, — отметил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что все звенья медицинской системы столицы выполняют свои функции. По загруженности коечного фонда в связи с коронавирусом Москва находится на 70-м месте в России.

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