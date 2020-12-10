Власти Москвы обсудят вопрос преференций для привившихся от коронавируса

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Столичные власти могут решить вопрос о преференциях для граждан, которые сделали прививку против коронавируса. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Что касается каких-то специальных преференций для тех, кто привился, пока их нет. Но, конечно, давайте думать над этим вопросом, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава города рассказал, что на вакцинацию записались около 20 тысяч человек. Свыше шести тысяч горожан уже сделали прививку.

Напомним, что масштабная вакцинация против коронавирусной инфекции стартовала в Москве 7 декабря. Для жителей столицы работают 70 пунктов вакцинации, открытые при городских поликлиниках.

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