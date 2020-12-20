Регистрацию вакцины от COVID-19 Центра Чумакова перенесли на февраль

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вакцину от коронавируса, которую разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук, зарегистрируют в феврале. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщил генеральный директор центра Айрат Ишмухаметов.

По словам Ишмухаметова, регистрацию отложили из-за того, что необходимо дождаться запуска производственного участка, на котором будет создаваться вакцина.

— И мы такой участок сформировали. У нас теперь есть отдельный производственный цех, который заработает в феврале. В том случае, конечно, если документы, которые мы сейчас готовим, в Минздраве сочтут убедительными для выдачи регистрационного удостоверения, — цитирует генерального директора центра РИА Новости.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о планах сотрудничества при разработке российской вакцины «Спутник V».

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