Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Регистрацию вакцины от COVID-19 Центра Чумакова перенесли на февраль
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Регистрацию вакцины от COVID-19 Центра Чумакова перенесли на февраль

Никита Абрамов

Общество

Вакцину от коронавируса, которую разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук, зарегистрируют в феврале. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщил генеральный директор центра Айрат Ишмухаметов.

По словам Ишмухаметова, регистрацию отложили из-за того, что необходимо дождаться запуска производственного участка, на котором будет создаваться вакцина.

— И мы такой участок сформировали. У нас теперь есть отдельный производственный цех, который заработает в феврале. В том случае, конечно, если документы, которые мы сейчас готовим, в Минздраве сочтут убедительными для выдачи регистрационного удостоверения, — цитирует генерального директора центра РИА Новости.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о планах сотрудничества при разработке российской вакцины «Спутник V».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мурашко: Вакцинация россиян старше 60 лет от COVID может начаться на следующей неделе

разработка вакциныВакциныкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Все мнения
О проекте