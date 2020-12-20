Мурашко: Вакцинация россиян старше 60 лет от COVID может начаться на следующей неделе

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вакцинация от коронавируса может стать массовой для россиян старше 60 лет уже со следующей недели. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в воскресенье, 20 декабря, в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Он ответил на вопрос журналистов, может ли на следующей неделе стартовать вакцинация пожилых жителей России.

— Да, мы надеемся на это, — уточнил Мурашко.

По словам главы Минздрава, среди россиян старше 60 лет сейчас завершаются клинические испытания вакцины от коронавируса.

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