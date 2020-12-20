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Мурашко: Вакцинация россиян старше 60 лет от COVID может начаться на следующей неделе
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мурашко: Вакцинация россиян старше 60 лет от COVID может начаться на следующей неделе

Анастасия Волоснова

Здоровье

Вакцинация от коронавируса может стать массовой для россиян старше 60 лет уже со следующей недели. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в воскресенье, 20 декабря, в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Он ответил на вопрос журналистов, может ли на следующей неделе стартовать вакцинация пожилых жителей России.

— Да, мы надеемся на это, — уточнил Мурашко.

По словам главы Минздрава, среди россиян старше 60 лет сейчас завершаются клинические испытания вакцины от коронавируса.

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