Мурашко: Вакцинация россиян старше 60 лет от COVID может начаться на следующей неделе
Вакцинация от коронавируса может стать массовой для россиян старше 60 лет уже со следующей недели. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в воскресенье, 20 декабря, в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
Он ответил на вопрос журналистов, может ли на следующей неделе стартовать вакцинация пожилых жителей России.
— Да, мы надеемся на это, — уточнил Мурашко.
По словам главы Минздрава, среди россиян старше 60 лет сейчас завершаются клинические испытания вакцины от коронавируса.
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