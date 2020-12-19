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Сергей Собянин предположил, когда закончится острый период пандемии
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин предположил, когда закончится острый период пандемии

Юлия Ямпольская

Город

Острый период пандемии COVID-19 может завершиться через несколько месяцев. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 19 декабря.

По его словам, в столице будут долго бороться инфекцией.

— Но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться, — уточнил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Сергей Собянин рассказал о самом сложном решении на фоне COVID-19.

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Читайте также: Мэр Москвы сообщил, что не ощутил тяжелых последствий после вакцинации от COVID-19

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