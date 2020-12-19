Сергей Собянин предположил, когда закончится острый период пандемии

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Острый период пандемии COVID-19 может завершиться через несколько месяцев. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 19 декабря.

По его словам, в столице будут долго бороться инфекцией.

— Но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться, — уточнил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Сергей Собянин рассказал о самом сложном решении на фоне COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мэр Москвы сообщил, что не ощутил тяжелых последствий после вакцинации от COVID-19