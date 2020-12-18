Мэр Москвы сообщил, что не ощутил тяжелых последствий после вакцинации от COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что не ощутил тяжелых последствий после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в пятницу, 18 декабря, в интервью телеканалу «Россия 1».

— Прививался еще тогда, когда вакцинация проходила исследование, для того чтобы понять, насколько это эффективно, — заявил мэр Москвы.

Он отметил, что только ощущал небольшую головную боль. По словам Сергея Собянина, температура после вакцинации наблюдается у молодых людей, так как у них высокая степень иммунитета.

Также Сергей Собянин заявил, что российская вакцина от коронавируса показала свою эффективность.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакцине проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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