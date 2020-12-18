Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается тяжелой. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, число пациентов, которые находятся в стационарах, приближается к 13 тысячам.

— Многие из них болеют тяжело. Поэтому, конечно, надо беречь себя, — отметил Сергей Собянин.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Германия выразила готовность производить российскую вакцину от COVID-19