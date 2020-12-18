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Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Кирилл Николаев

Город

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается тяжелой. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, число пациентов, которые находятся в стационарах, приближается к 13 тысячам.

— Многие из них болеют тяжело. Поэтому, конечно, надо беречь себя, — отметил Сергей Собянин.

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