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Германия выразила готовность производить российскую вакцину от COVID-19
Фото: flickr.com/fdecomite

Германия выразила готовность производить российскую вакцину от COVID-19

Кирилл Николаев

Здоровье

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил своему коллеге из России Михаилу Мурашко о готовности производить российскую вакцину от коронавируса. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

В ходе телефонного разговора Шпан рассказал о готовности немецких компаний сотрудничать для совместного производства российских вакцин. В ближайшее время специалисты двух стран обсудят данный вопрос, сообщает Интерфакс.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакцине проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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