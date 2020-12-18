Гинцбург рассказал, в каком случае необходим тест на COVID-19 перед вакцинацией

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Перед вакцинацией от коронавируса тестирование на наличие коронавирусной инфекции необходимо проходить только людям, которые ранее контактировали с инфицированными. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, перед вакцинацией пациент заполняет анкету, в которой указывает информацию о контактах с больными коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями. Также он должен указать сведения о своих поездках за рубеж и других факторах риска. Затем врач проводит осмотр и собирает анамнез.

— Если за последние 14 дней были контакты с больными инфекционными заболеваниями, пациента необходимо направить на тестирование на COVID-19 — ПЦР-тест или тест на антитела, — цитирует Гинцбурга агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что абсолютные противопоказания к вакцинации приведены в официально утвержденной инструкции по применению.

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