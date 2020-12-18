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Гинцбург оценил шансы заболеть коронавирусом после «лайт-вакцины»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Гинцбург оценил шансы заболеть коронавирусом после «лайт-вакцины»

Ростислав Зубков

Здоровье

Однокомпонентная «лайт-вакцина» от коронавируса исключит тяжелое течение инфекции, если пациент все же заболеет после прививки. Об этом директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил в пятницу, 18 декабря.

— Если человек заболеет после «лайт-вакцины», тяжелой формы заболевания у него не будет. Возбудитель вируса не опустится в легкие, все закончится на уровне ОРЗ, — сказал разработчик препарата РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что в Центре Гамалеи специалисты работают над созданием «лайт-вакцины» от ковида. Ее суть состоит в том, что человеку ставят один укол, а не два, как при обычной вакцинации. Вместе с тем «лайт-версия» лекарства подразумевает более короткое время выработки антител.

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