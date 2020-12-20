Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Вучич рассказал о перспективе сотрудничества при производстве вакцины «Спутник V»
Фото: flickr.com / Franz Johann Morgenbesser

Вучич рассказал о перспективе сотрудничества при производстве вакцины «Спутник V»

Никита Абрамов

Общество

Президент Сербии Александр Вучич заявил о возможном сотрудничестве при производстве российской вакцины «Спутник V». Об этом стало известно в воскресенье, 20 декабря.

Вучич рассказал о переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым по поводу перспективы совместного производства вакцины от коронавируса.

Также он уточнил, что на данный момент «Спутник V» проходит исследования в Агентстве по медикаментам Сербии.

— Мы получили часть документации по первой и второй фазе, ждем документацию по третьей фазе. Меня оповестили, что наши люди из агентства по медикаментам довольны качеством, — цитирует ТАСС президента Сербии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: К чему приведет мутация COVID-19: вирусолог объяснил, насколько опасна эволюция коронавируса

вакцинаАлександр Вучичкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Опять нам Ванга пророчит катастрофу

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Все мнения
О проекте