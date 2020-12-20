Вучич рассказал о перспективе сотрудничества при производстве вакцины «Спутник V»

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Президент Сербии Александр Вучич заявил о возможном сотрудничестве при производстве российской вакцины «Спутник V». Об этом стало известно в воскресенье, 20 декабря.

Вучич рассказал о переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым по поводу перспективы совместного производства вакцины от коронавируса.

Также он уточнил, что на данный момент «Спутник V» проходит исследования в Агентстве по медикаментам Сербии.

— Мы получили часть документации по первой и второй фазе, ждем документацию по третьей фазе. Меня оповестили, что наши люди из агентства по медикаментам довольны качеством, — цитирует ТАСС президента Сербии.

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