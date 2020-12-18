Запись на вакцинацию для новых категорий москвичей откроется с 21 декабря

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для новых категорий москвичей откроется в понедельник, 21 декабря. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

По его словам, сделать прививку от коронавируса смогут работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ.

— В общей сложности – около миллиона москвичей, которые теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе, — отметил Сергей Собянин.

Напомним, что масштабная вакцинация против коронавирусной инфекции стартовала в Москве 7 декабря. Для жителей столицы работают 70 пунктов вакцинации, открытые при городских поликлиниках. С 14 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию для сотрудников МФЦ, культуры, а также работников торговли и услуг.

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