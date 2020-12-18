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Столичные власти рассказали, как будут работать кафе в период пандемии
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Столичные власти рассказали, как будут работать кафе в период пандемии

Юлия Ямпольская

Город

Столичные кафе будут закрываться в 23:00, последний посетитель сможет покинуть здание не позже полуночи. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

По его словам, до 23:00 горожане смогу сделать последний заказ в заведении, а в 23:10 официанты его вынесут.

— Ты, по идее, должен рассчитаться на этот момент, и у тебя есть возможность закончить свою беседу, выпить чашку кофе и выйти до 00:00, — рассказал Немерюк.

Он также добавил, что представители бизнеса ответственно относятся к соблюдению требований властей, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. Одним из них является ограничение работы ночных клубов, кафе и ресторанов, которые должны быть закрыты в период с 23:00 до 06:00.

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