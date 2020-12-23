Еще один мутировавший вариант COVID-19 обнаружили в Великобритании

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В Великобритании выявили еще один новый мутировавший вариант коронавируса, который был завезен из ЮАР. Об этом в среду, 23 декабря, сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

По его словам, в настоящее время зафиксировано два случая заражения новым вариантом коронавирусной инфекции.

— Этот вирус еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый, — цитирует Хэнкока радио Sputnik.

Также новый штамм коронавируса, названный A701V, был выявлен в Малайзии.

Мутация коронавируса в ряде стран мира

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового вида коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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