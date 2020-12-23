Биолог заявила, что закрытые границы не остановят новый штамм COVID-19

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Появление новых штаммов коронавируса связано с особенностями лечения этого заболевания, поэтому закрытие границ и авиасообщения не даст эффекта. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

— Допустим, мы закроем границы и всех зараженных новым штаммом посадим на карантин. Это ничего не изменит. Мы лечим людей, а значит плодим новые варианты вирусов, в больнице вирус эволюционирует быстрее, чем в природе, — пояснила она.

Биолог добавила, что применение антивирусных препаратов, таких как «Арепливир», «Коронавир» и других способствует появлению мутировавших вариантов COVID-19.

Баранова отметила, что в массе своей они нежизнеспособны, но некоторые могут оказаться перспективным материалом для вирусной эволюции. После применения конвалесцентой плазмы, которая содержит антитела к коронавирусу, слабые штаммы выбиваются, а сильные могут проскочить.

По словам биолога, правильнее будет внимательно смотреть за пациентами, которые долго лечатся, и отмечать, с какими остаточными вирусами они выходят, сообщает РИА Новости.

Напомним, Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового вида коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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