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Биолог назвала причины появления новых штаммов коронавируса
Фото: pixabay.com

Биолог назвала причины появления новых штаммов коронавируса

Юлия Курганова

Здоровье

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что приводит к появлению новых штаммов COVID-19.

Она сообщила, что ученые из Великобритании обратили внимание на признаки того, что новый штамм появился в результате эволюции «внутри одного хозяина». Биолог отметила, что долгое носительство коронавируса наблюдается при состоянии иммуносупрессии, то есть подавленного иммунитета. В случае с ВИЧ или при трансплантации органов врачи проводят иммуносупрессивную терапию. В итоге пациент намного легче переносит заболевание, но вирус остается в организме дольше, это и приводит к появлению новых штаммов.

Баранова добавила, что методы лечения COVID-19 помогают вирусу эволюционировать быстрее. Она привела в пример применение конвалесцентной плазмы, в которой содержится большое количество специфических антител, которые уничтожают вирус.

— В организме человека, который болеет давно и тяжело, часто существует больше, чем одна разновидность вируса SARS-CoV-2. Плазма уберет те вирусы, которые связываются с антителами, и оставит остальные. Произойдет направленная эволюция вируса, — пояснила ученый.

Также причиной эволюции COVID-19 и появления новых штаммов является применение веществ, нарушающих работу вирусной полимеразы. По словам биолога, к таким веществам относится фавипиравир, известный в России как «Арепливир», «Коронавир», сообщает РИА Новости.

Напомним, Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового вида коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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