Еще одну новую мутацию коронавируса выявили в Дании

Фото: ltn.com.tw

В Дании выявили менее чувствительную к вакцине мутацию COVID-19 N439K. Его носителями являются почти десять процентов всех протестированных в стране на наличие инфекции с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает во вторник, 22 декабря, агентство Ritzau Bureau.

Уточняется, что эта мутация никак не связана с обнаруженной ранее в Великобритании, а также с вирусом, из-за которого было решено уничтожить норок. N439K обнаружили в результате исследования, которое проводилось в датском Государственном институте по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Ученые установили, что мутировавший вирус впервые был выявлен в мае в Румынии, а сейчас он уже есть в нескольких европейских странах. Данный вирус наиболее распространен в Чехии, Швейцарии и Ирландии. Исследования подтверждают его большую резистентность к антителам.

— Нас беспокоит то, насколько эффективной окажется вакцина в случае с N439K. А потому будет уместно следить за распространенностью этого варианта, а также тем, поражает ли он наиболее уязвимые группы, — отметил представитель института Тира Грове Краузе.

При этом он не уточнил, о какой именно вакцине идет речь.

Отмечается, что на сегодняшний день ни одного смертного случая от N439K не зарегистрировано.

Напомним, Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового вида коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии рисков развития нового штамма COVID-19 в России