Попова заявила об отсутствии рисков развития нового штамма COVID-19 в России

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В России не выявлено тех мутаций коронавируса, о которых говорится в Великобритании. Об этом во вторник, 22 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, в научный центр «Вектор» поступают более пяти тысяч биологических образцов из всех регионов России. В настоящее время в России обнаружено 1424 мутации коронавируса. Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией по новым типам коронавирусной инфекции, в том числе из Великобритании, сообщает РИА Новости.

Попова отметила, что мутация коронавируса в Великобритании связана со спайковым белком — белком шипов вируса, который отвечает за его присоединение к клеткам восприимчивого организма.

Напомним, Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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