Российский оперштаб изучит ситуацию с коронавирусом в Великобритании

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Ситуация с появлением нового штамма коронавирусной инфекции в Великобритании изучается, по итогам рассмотрения будут приняты дальнейшие решения. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в понедельник, 21 декабря.

Отмечается, что Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения COVID-19 в РФ и в мире. Как пояснили в оперштабе, в случае необходимости будут приняты дополнительные меры, передает РИА Новости.

Ранее о приостановке сообщения с Британией заявили более 20 стран из-за мутации коронавируса.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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