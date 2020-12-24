Названа неожиданная причина появления «британского» штамма коронавируса
«Британский» штамм коронавируса мог стать следствием утечки мутировавшей инфекции. Такое предположение высказал советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде.
Он заявил, что на днях пообщался с одним из британских ученых. Тот рассказал, что, «возможно, произошла утечка мутировавшего вируса из лаборатории по исследованию вакцин в Великобритании».
— Однако каким образом произошла утечка, как он (мутировавший ковид — прим. «ВМ») распространился, непонятно, — написал Вахабзаде на своей странице в Twitter.
Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова допустила наличие нового штамма COVID-19 в России.
Напомним, ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.
Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.
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