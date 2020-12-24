Названа неожиданная причина появления «британского» штамма коронавируса

Фото: flickr.com/NIAID

«Британский» штамм коронавируса мог стать следствием утечки мутировавшей инфекции. Такое предположение высказал советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде.

Он заявил, что на днях пообщался с одним из британских ученых. Тот рассказал, что, «возможно, произошла утечка мутировавшего вируса из лаборатории по исследованию вакцин в Великобритании».

— Однако каким образом произошла утечка, как он (мутировавший ковид — прим. «ВМ») распространился, непонятно, — написал Вахабзаде на своей странице в Twitter.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова допустила наличие нового штамма COVID-19 в России.

Напомним, ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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