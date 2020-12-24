Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названа неожиданная причина появления «британского» штамма коронавируса
Фото: flickr.com/NIAID

Названа неожиданная причина появления «британского» штамма коронавируса

Ростислав Зубков

В мире

«Британский» штамм коронавируса мог стать следствием утечки мутировавшей инфекции. Такое предположение высказал советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде.

Он заявил, что на днях пообщался с одним из британских ученых. Тот рассказал, что, «возможно, произошла утечка мутировавшего вируса из лаборатории по исследованию вакцин в Великобритании».

— Однако каким образом произошла утечка, как он (мутировавший ковид — прим. «ВМ») распространился, непонятно, — написал Вахабзаде на своей странице в Twitter.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова допустила наличие нового штамма COVID-19 в России.

Напомним, ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Онищенко объяснил, надо ли России закрывать границы из-за нового штамма коронавируса

ИранВеликобританиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Праздники объединяют даже на расстоянии

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нам всем нужна хорошая история

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Награды и почести в обмен на свободу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

2020-й, скорее уходи

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никогда не встречайтесь с одноклассниками

Все мнения
О проекте