Кто и как сможет привиться от коронавируса в Москве с 28 декабря

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о расширении перечня тех, кто может получить бесплатную прививку от коронавируса. С 28 декабря провакцинироваться смогут работники ЖКХ, сферы питания, спорта и органов охраны правопорядка, представители религиозных организаций и волонтеры.

Первыми прививку от коронавируса смогли получить медработники, сотрудники правоохранительных органов и системы образования. Список постепенно расширялся, и теперь с 28 декабря смогут провакцинироваться работники центров госуслуг, промышленности, транспорта, энергетики, СМИ, культуры, сотрудники городских социальных служб. Особенно широким оказался перечень людей, занятых в сфере торговли и услуг. На вакцинацию могут записаться те, кто занят пошивом и ремонтом одежды и обуви, ремонтом, химчисткой вещей, техобслуживанием, ремонтом и мойкой машин, услугами проката и аренды, клинингом, а также ювелиры, парикмахеры и прочие.

Сотрудники именно этих сфер чаще всего контактируют с другими людьми, подвергая риску и себя, и окружающих. Постепенно список будет расширяться и сделать прививку сможет каждый москвич.

Как получить вакцину?

Привиться от коронавируса могут только те, у кого есть столичный полис ОМС или прикрепление к московской поликлинике. Записаться на процедуру можно несколькими способами: по телефону, в информационных киосках поликлиник, онлайн через портал mos.ru, приложения «Моя Москва», «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги».

С собой на вакцинацию необходимо взять паспорт, полис ОМС, а также документ, подтверждающий место вашей работы.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Кому нельзя делать прививку?

Даже если вы попали в список граждан, имеющих право на прохождение бесплатной вакцинации, врач может отказать в прививке при наличии противопоказаний. Ими являются перенесенная ОРВИ менее чем за две недели до процедуры, беременность и кормление грудью, участие в клинических испытаниях вакцины, любая другая прививка менее чем за 30 дней, а также возраст младше 18 и старше 60 лет.

Что надо помнить?

На процедуру вам потребуется около часа — это время врач потратит на осмотр, подготовку препарата, а также наблюдение за пациентом после вакцинации.

Не торопитесь и не скрывайте от врача информацию о перенесенной ОРВИ. Лучше подождать полного восстановления иммунитета, тем более что прививочные пункты будут работать в течение всех праздников — спешить некуда.

Врачи рекомендуют выделить для вакцинации один–два дня, свободных от работы и бытовых дел. Это время нужно для того, чтобы организм успел оправиться от перенесенного стресса, которым, по сути, и является вакцинация.

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