Вакцина «Спутник V» в виде порошка появится в России

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В 2021 году российская вакцина «Спутник V» будет выпущена в новой форме. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, уже в следующем году можно ожидать новую форму вакцины — лиофилизат (порошок — прим. «ВМ»). Глава Минпромторга уточнил, что препарат будет «на месте смешиваться со средой и превращаться в полноценные вакцины».

Также Мантуров отметил, что в настоящее время завершается регистрация стабильной жидкой формы «Спутника V». Оптимальная температура хранения лекарства — от плюс двух до восьми градусов выше нуля. Срок хранения снизится, поскольку речь не идет о заморозке средства.

— Транспортировка и логистика в этом смысле будут еще проще, — добавил министр в интервью РБК.

Ранее стало известно, что московские власти закупят все зарегистрированные в РФ вакцины от коронавируса.

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