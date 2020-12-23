Московские власти закупят все зарегистрированные в РФ вакцины от коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти Москвы закупят все вакцины от коронавируса, которые будут зарегистрированы в России. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время интервью в передаче «Просто о главном».

— Мы будем приобретать все вакцины, которые будут официально зарегистрированы в Российской Федерации, которые будут поступать в гражданский оборот, чтобы обеспечить за максимально короткий период времени вакцинацию максимального количества москвичей, — пояснила заместитель мэра.

Она отметила, что это поможет создать искусственную иммунизацию и добиться приостановки роста числа заболевших коронавирусом. Также это позволит полностью победить пандемию коронавируса в городе.

Анастасия Ракова добавила, что в ближайшие дни вероятен рост количества желающих сделать прививку от коронавируса.

Ранее заммэра сообщила, что более 70 процентов пациентов с коронавирусом в Москве находились на амбулаторном лечении.

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