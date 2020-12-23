Анастасия Ракова рассказала, когда возможна победа над коронавирусом в Москве
Победа над пандемией коронавирусной инфекции в Москве возможна к середине либо к концу весны, она произойдет после вакцинации населения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время интервью в передаче «Просто о главном».
— Я думаю, что если будет активно продвигаться вакцинация, то через несколько месяцев, наверное, к середине–концу весны мы можем ожидать или надеяться на определенную победу, — уточнила заммэра.
Она отметила, что рост заболеваемости COVID-19 в городе замедляется, уже нет взрывного роста. Столичное здравоохранение может справиться с числом заболевших, пояснила Анастасия Ракова.
Она добавила, что на данный момент сложно назвать процент людей, у которых есть естественный иммунитет к COVID-19.
Заместитель мэра также сообщила, что работать весной было гораздо сложнее, чем сегодня. По ее словам, в первую волну был отмечен максимальный уровень стресса и напряжения.
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