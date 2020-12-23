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Большинство пациентов с COVID-19 в Москве находились на амбулаторном лечении
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Большинство пациентов с COVID-19 в Москве находились на амбулаторном лечении

Виктория Родимкина

Город

В Москве на амбулаторном лечении находились более 70 процентов пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 23 декабря.

По ее словам, по результатам этого года медпомощью были обеспечены более 500 тысяч горожан.

— Больше 70 процентов (пациентов — прим. «ВМ») лечились на амбулаторном уровне и только 20 процентов — в стационаре, — уточнила Анастасия Ракова в программе «Просто о сложном».

Ранее заммэра рассказала, что аптеки в Москве начнут принимать электронные рецепты на лекарства.

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