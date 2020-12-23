Столичные аптеки будут принимать электронные рецепты на лекарства

Фото: Пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения

Аптеки в Москве начнут принимать электронные рецепты на лекарства. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 23 декабря.

— Теперь к ЕМИАС будут подключены не только городские поликлиники и часть стационаров, но и коммерческие аптеки Москвы, — уточнила заммэра.

Она отметила, что за время работы сервиса москвичам выписали около 103 миллионов электронных рецептов. Но аптеки не были подключены к ЕМИАС, поэтому пациентам приходилось распечатывать рецепт. Теперь горожанам достаточно будет показать QR-код фармацевту, пояснила Анастасия Ракова.

В столице в конце января в тестовом режиме к системе были подключены три аптечные сети — это более 100 аптек, передает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

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