Власти Москвы ввели новый порядок получения лекарств по электронным рецептам

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные власти утвердили новый порядок получения лекарств по электронным рецептам. Об этом заявили в пресс-службе правительства города.

Отмечается, что соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

До сегодняшнего дня врачи столичных поликлиник оформляли электронные рецепты с помощью ЕМИАС, однако затем горожанам приходилось распечатывать их для предъявления в аптеке. Благодаря новой системе бумажные рецепты в перспективе можно будет полностью упразднить.

— То есть пациент может не получать рецепт на бумаге. Придя в аптеку, он должен будет показать фармацевту специальный QR-код на экране мобильного устройства и ему отпустят выписанный препарат, — указано в сообщении.

Также уточняется, что всю информацию о рецептах пациент сможет получить в личном кабинете на mos.ru либо через приложение «ЕМИАС.ИНФО» или же в информационном киоске. В будущем, помимо прочего, будет доступна информация о наличии лекарств в аптеках и возможность бронировать их по рецептам за полную стоимость, в том числе на сайтах аптечных сервисов.

Добавляется, что в числе преимуществ создаваемой системы электронных рецептов следующие факторы: исключается подделка рецептов, электронный рецепт не потеряется и не порвется, а также исключаются ситуации с неправомерным многократным отпуском препарата по одному и тому же рецепту.

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