Сергей Собянин назвал число записавшихся на вакцинацию от COVID-19 москвичей

На вакцинацию от коронавирусной инфекции записались уже 40 тысяч жителей столицы. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с коронавирусом.

По его словам, 25 тысяч жителей столицы. Очередей и других проблем в ходе вакцинации нет. Сергей Собянин отметил, что в столице работает 70 прививочных пунктов.

— При необходимости у нас в резерве стоит еще столько же. Мы спокойно можем развернуть до 140 прививочных пунктов, — заявил мэр Москвы.

Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Москве 7 декабря. Для жителей столицы работают 70 пунктов вакцинации, открытые при городских поликлиниках. С 14 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию для сотрудников МФЦ, культуры, а также работников торговли и услуг. С 21 декабря открылась запись на вакцинацию для работников транспорта, энергетики, промышленности и сотрудников СМИ.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин: Дополнительные ограничения по COVID-19 вводить не планируется