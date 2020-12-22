Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин: Дополнительные ограничения по COVID-19 вводить не планируется
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин: Дополнительные ограничения по COVID-19 вводить не планируется

Ксения Монахова

Город

Никаких дополнительных ограничительных мер из-за ситуации с COVID-19 в столице не планируется. Об этом во вторник, 22 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Глава города подчеркнул, что послабление ограничительных мер на сегодняшний день пока невозможно.

— Никаких дополнительных ограничительных мер мы не планируем. Но в то же время, считаю, что никаких послаблений в этой ситуации невозможно, — цитирует слова Сергея Собянина РИА Новости.

Мэр Москвы отметил, что все действующие меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции необходимо строго соблюдать.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Собянин заявил, что количество пациентов с COVID-19 продолжает расти

пандемияСергей Собянинкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У снега сто названий

Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Все мнения
О проекте