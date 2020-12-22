Сергей Собянин: Дополнительные ограничения по COVID-19 вводить не планируется
Никаких дополнительных ограничительных мер из-за ситуации с COVID-19 в столице не планируется. Об этом во вторник, 22 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
Глава города подчеркнул, что послабление ограничительных мер на сегодняшний день пока невозможно.
— Никаких дополнительных ограничительных мер мы не планируем. Но в то же время, считаю, что никаких послаблений в этой ситуации невозможно, — цитирует слова Сергея Собянина РИА Новости.
Мэр Москвы отметил, что все действующие меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции необходимо строго соблюдать.
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