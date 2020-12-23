Врач оценил вероятность заражения коронавирусом младенца в столичном роддоме

Фото: youtube.com / ГКБ № 15 им. О. М. Филатова

Ни один ребенок, который родился у заболевших коронавирусом женщин в роддоме Филатовской больницы в Москве, не заразился COVID-19. Об этом рассказал главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в среду, 23 декабря.

— Ни один ребенок, который родился в нашем роддоме, не заразился ковидом. В целом здоровье в норме, — цитирует врача РИА Новости.

Валерий Вечорко объяснил, что в случае ухудшения состояния женщины кровоснабжение плода также ухудшается. Врачи при необходимости вызывают роды раньше срока.

По словам медика, бывает и такое, что после раннего родоразрешения женщина, которая до этого была на аппарате ИВЛ, идет на поправку. При этом у нее рождается совершенно здоровый ребенок, добавил врач.

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