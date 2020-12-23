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Валерий Вечорко рассказал о сопутствующих заболеваниях пациентов с COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Валерий Вечорко рассказал о сопутствующих заболеваниях пациентов с COVID-19

Виктория Родимкина

Город

Пациенты с разными сопутствующими коронавирусу заболеваниями — от болезней сердца до переломов — поступают в Филатовскую больницу. Об этом рассказал главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко в среду, 23 декабря.

По его словам, поступают пациенты с разными заболеваниями, при этом «трудно сказать, какие чаще всего».

— У нас и заболевания сердца, и заболевания аорты, которые требуют экстренного кардиохирургического вмешательства, и острая хирургия живота, и переломы. Все это коморбидные больные, — уточнил главврач.

Он отметил, что организму сложнее справиться с вирусом при наличии других заболеваний. Вечорко уточнил, что в Москве лечат COVID-19 при микст-инфекции. Врачи делают упор при лечении и на купирование гипертермии, а также на работу по улучшению сатурации.

При этом медик добавил, что коронавирус поражает почти все системы организма. В первую очередь инфекция добирается до дыхательного тракта. Также страдают центральная нервная система и желудочно-кишечный тракт, передает РИА Новости.

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